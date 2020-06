Cidades 'Ela é um monstro', afirma mãe de Miguel sobre ex-patroa após depoimento Segundo Mirtes Renata Santana de Souza, Sarí Corte Real teria dito não ser responsável pela morte de Miguel e não teria pedido desculpa

Sarí Corte Real, ex-patroa da mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, morto no último dia 2 de maio, chegou à delegacia de Santo Amaro, no centro do Recife, por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira, 29, duas horas antes do início do expediente. Ela estava acompanhada do marido e prefeito de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, Sérgio Hacker (...