Cidades EJA tem 2.700 vagas na modalidade a distância em Goiás Matrículas estão abertas até o próximo dia 30. Estudantes terão atividades em escolas-polo

A possibilidade de cursar o ensino médio em 18 meses, por computador, tablet ou celular é uma situação que começa a se tornar real em Goiás com o lançamento do programa de Educação de Jovens e Adultos na modalidade de ensino a distância (Ejatec), da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc). Inicialmente, a meta é atender 2.700 estudantes com uma carga horária m...