Cidades Eixo continua com extensões na região metropolitana de Goiânia Anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado nesta terça-feira (25). Metrobus iria deixar de operar em Senador Canedo, Trindade e Goianira; notícia do fim teve repercussão negativa

O governador Ronaldo Caiado (DEM) descartou nesta terça-feira o fim das extensões do Eixo Anhanguera para Senador Canedo, Trindade e Goianira. A Metrobus, empresa de economia mista cujo maior acionista é o Estado, detém a concessão do Eixo e havia encaminhado, no começo do mês, um ofício para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) anunciando a intenção de v...