Cidades Eixo Anhanguera muda de operação para atender linhas diretas Mudança será detalhada em entrevista coletiva nesta quinta-feira (23). Depois da fase de testes, CMTC e Metrobus informam que mudança oferece deslocamentos diretos, redução de transbordos, melhora o tempo de viagem em horário de pico e entrepico

Mudanças nas linhas do Eixo Anhanguera que serão anunciadas oficialmente nesta quinta-feira (23) definem linhas diretas para quem usa o transporte coletivo. Basicamente, os usuários não precisarão mais descer em terminais e, com isso, terão viagens mais rápidas. Depois de um mês de testes, a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC) e a Metrobus decidiram m...