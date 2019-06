Cidades Eixão funcionará 24h e CityBus será gratuito para romeiros de Trindade A frequência horária do Eixo Anhanguera também será ampliada. Romaria terá início no dia 28 de junho

O atendimento do transporte coletivo destinado aos romeiros será diferenciado durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, que terá início no dia 28 de junho e se estende até 7 de julho. A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) anunciou nesta segunda-feira (24) que o Eixo Anhanguera funcionará 24h entre o município e Goiânia e que a frequência de horário s...