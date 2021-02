Cidades Einstein vai conduzir 3ª fase de testes da vacina Covaxin no Brasil Imunizante é desenvolvido na Índia. Teste no Brasil começa em março. Vão participar 3 mil voluntários

O Instituto Albert Einstein anunciou nessa quarta-feira (3) que formalizou um acordo com a Precisa Medicamentos, que representa o laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil. O instituto coordenará a 3ª fase de estudos clínicos da vacina contra a Covid-19 Covaxin. Segundo o Einstein, os testes começam em março com 3 mil voluntários e devem durar de 45 a 90 dias....