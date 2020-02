Cidades Educadores alertam sobre perigos do ‘desafio da rasteira’ Escolas públicas e privadas de Goiás desenvolvem ações para conscientizar estudantes a evitarem a brincadeira. No RN, uma adolescente de 16 anos morreu

Unidades de ensino públicas e particulares em Goiás organizam ações para evitar a prática do chamado ‘desafio da rasteira’. A prática, que consiste em derrubar uma pessoa, viralizou na internet e já provocou até a morte de uma adolescente no Rio Grande do Norte na última quarta-feira (12). No desafio, dois jovens chamam um terceiro integrante, que fica entre os dois p...