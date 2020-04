A partir desta sexta-feira (17) mais de 107 mil alunos de Goiânia irão receber merenda escolar. No total, 107.711 kits serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). A merenda será entregue, sendo um por criança, em horários agendados e previamente comunicados às famílias.

Inicialmente serão priorizadas aquelas que apresentem vulnerabilidade social. O levantamento das famílias fica a cargo de cada instituição, conforme aponta a pasta, e o número de atendimentos depende da quantidade estocada de alimentos.

Os demais kits serão montados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), depositados diretamente para a instituição. A operação será realizada pelo pessoal administrativo das instituições, com apoio de equipe técnica da SME.

Em nota, a SME destaca que os funcionários envolvidos nas entregas recebem equipamentos de proteção individual fornecidos pela instituição. As entregas seguem cronograma para evitar aglomeração nas 377 instituições vinculadas à Rede Municipal de Ensino. “Apenas um membro da família responsável pelo aluno deve comparecer no dia e horário determinados, levando documentos pessoais”, informa no texto.