Cidades Educação em Goiás tem 800 contratos sob suspeita Situações são apuradas por meio de processo administrativo. Há casos até de servidor que recebeu salário após o fim do contrato

Uma auditoria na folha de pagamento da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc) encontrou cerca de 800 contratos de funcionários concursados e temporários com suspeita de irregularidade. As informações foram repassadas pela titular da pasta, Fátima Gavioli. Segundo ela, foram detectados vários tipos de desvios, desde o recebimento de gratificações fora do padrão,...