Cidades Educação de Goiânia tem 2 mil servidores de licença médica Unidades de ensino reduziram atendimento e pais têm de se virar para contornar situação. Secretaria afirma que convocou trabalhadores extras para tentar reduzir déficit

Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação (SME) desencadeou no dia 16 de agosto o processo de retomada das atividades presenciais na rede pública de ensino. Para evitar risco de contaminação com o coronavírus (Sars-CoV-2), a pasta implementou protocolos sanitários rígidos e vacinou todos trabalhadores da área. O modelo adotado foi o híbrido, com revezamento diário ou seman...