Cidades Educação de Goiás estuda adotar rastreamento de contatos em casos de suspeita do novo coronavírus Afastamento de contatos de caso suspeito é uma das novas regras sugerida por grupo técnico para retorno das aulas presenciais

Casos de suspeita do novo coronavírus dentro do ambiente escolar vão demandar o rastreamento de contatos e afastamento por 14 dias dos que podem ter se contaminado, mesmo sem sintomas. Esse é um dos consensos do Grupo de Trabalho (GT) responsável por aperfeiçoar a proposta de regulamento para retorno seguro das aulas presenciais em Goiás. A proposta inicial era de suspensã...