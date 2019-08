Cidades Eduardo, o 1º pai solteiro do Brasil a registrar filhos nascidos por fertilização só em seu nome Após tentativas frustradas no Nepal e no México, homem conseguiu ter gêmeos ‘in vitro’ por útero de substituição em São Paulo

O fim da primavera de 2015 em Katmandu, capital do Nepal, floria de um jeito mais bonito no coração de Eduardo Veríssimo. Solteiro e aos 37 anos, o homem alimentava dentro de si o desejo de ser pai desde sua adolescência, e encontrou no país a oportunidade de ter seus filhos via barriga de aluguel - sem uma companheira. Ele viajou até lá para o processo de fertilização i...