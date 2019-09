Cidades Edir Macedo diz que mulher não pode ter mais estudo que marido: "Estará sujeita à infelicidade" Em pregação, líder da Igreja Universal do Reino de Deus contou que não permitiu que as filhas fizessem faculdade

O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, é um dos nomes mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (25) por conta de um vídeo que viralizou em que ele diz que a mulher não deve ter mais estudo que o homem e que não permitiu que suas filhas, Cristiane e Viviane, fizessem faculdade. As falas do religioso foram alvos de críticas nas redes sociais e...