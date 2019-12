Cidades Economia de Abadiânia sofre com hotéis e comércios fechados Na cidade é comum encontrar placas de aluga-se e vende-se em imóveis. Hotéis, pousadas e taxistas são afetados por menor movimentação

Abadiânia, que antes tinha mais de 80 hotéis e pousadas, passou a exibir, em cada esquina, placas de aluga-se e vende-se. No total, 37 taxistas tinham, geralmente, mais de um carro para suprir as longas e frequentes viagens entre Abadiânia e o aeroporto de Brasília, por onde chegavam e saíam os estrangeiros. No geral, a média de uma corrida entre as cidades era de R$ 250 e...