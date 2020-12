Cidades Eclipse solar parcial é visto em Goiânia, nesta segunda-feira (14) Por volta de 14 horas, o repórter fotográfico Wildes Barbosa registrou as imagens no Jardim Vitória

As lentes do POPULAR captaram nesta segunda-feira (14) um eclipse solar em Goiânia. Por volta de 14 horas, o repórter fotográfico Wildes Barbosa registrou as imagens no Jardim Vitória. O fenômeno começou a partir do meio-dia, encerra por volta de 15 horas e quanto mais ao sul, maior será a área do sol encoberta pela Lua. Especialistas recomendam que o evento não de...