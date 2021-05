Cidades Eclipse com 'superlua' será visível no Brasil nesta quarta-feira (26) O fenômeno completo inicia às 06h47 e finaliza às 10h49, no horário de brasília

Um eclipse lunar total entra em fase inicial na América Latina, inclusive no Brasil, na manhã desta quarta-feira (26). O fenômeno poderá ser visto a partir das 6h47, no horário de Brasília. A sombra do Sol começa a ser observada na Lua às 7h44, depois o satélite entra em fase total máxima entre 08h11 e 08h25. A fase parcial dura até 09h52 e tudo termina às 10h49. O fenôme...