Cidades Durante vistoria, vereadoras passeiam em barca no Parque Mutirama Sabrina Garcez e Dr. Cristina representaram Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia

As vereadoras Sabrina Garcez (sem partido) e Dra. Cristina (PSDB) estiveram na tarde desta sexta-feira (28) no Parque Mutirama e aproveitaram para conferir a segurança dos brinquedos, ao lado do presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), o advogado e jornalista Urias Júnior. Nesta semana, Sabrina tinha convocado o presidente da agência a dar e...