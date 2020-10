Cidades Durante ocorrência, dois homens furtam viatura da PM em Aparecida de Goiânia Suspeitos fugiram em alta velocidade e abandonaram carro no mesmo bairro

Dois homens ainda não identificados furtaram uma viatura da Polícia Militar na noite desta terça-feira (13), em Aparecida de Goiânia. De acordo com a corporação, os policiais estavam realizando abordagens de uma ocorrência quando os dois entraram na viatura e saíram em alta velocidade. O veículo foi encontrado logo depois, no mesmo bairro, no cruzamento da Avenida Santa R...