Cidades Durante lanche em feira, policiais escutam bandidos falarem de roubo e eles acabam presos em Goiânia PMs comiam pastel quando ouviram os relatos e decidiram averiguar. Eles localizaram um veículo com placas clonadas e uma arma falsa

Enquanto comiam um pastel na feira do Conjunto Riviera, em Goiânia, durante a folga no último sábado (5), três policiais militares escutaram da mesa ao lado dois homens comentando sobre o roubo de um carro de uma mulher que eles teriam cometido no dia 19 de agosto, no Residencial Santa Fé, também na capital. A dupla chegou a mencionar que um comparsa também...