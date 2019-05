Cidades Durante chuva, casa desaba em ocupação do Jardim Novo Mundo Pequena residência foi construída com tábuas de madeira e outros objetos. Outros dois imóveis sofreram dano. Os três ficam à beira de uma erosão

Três casas da ocupação do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, sofreram dano durante chuva no fim da tarde desta sexta-feira (10/5). Elas ficam às margens de uma grande erosão no local. Uma delas, onde vivia um homem e uma mulher, desabou e o material usado em sua construção, assim como os objetos que lá estavam, foram arrastados para dentro da erosão. O quintal do ele...