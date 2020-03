Cidades Dupla suspeita de roubar fazendas morre em ação policial em Goiás Armas e uma carga de defensivos avaliada em cerca de R$ 60 mil foram apreendidas

Dois homens morreram em uma ação do Comando de Operações de Divisas na madrugada desta terça-feira (31) às margens da BR-040, na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A dupla é suspeita de integrar uma quadrilha especializada no roubo a fazendas. Armas e uma carga de defensivos avaliada em cerca de R$ 60 mil foram apreendidas. O caso foi descob...