Cidades Dupla suspeita de assassinato é presa em Goiânia Homem e mulher são investigados pela morte de homem no dia 17 de dezembro do ano passado

Uma dupla suspeita de assassinato foi presa pela Polícia Civil na última quarta-feira (20), em Goiânia. A prisão é um desdobramento da investigação do homicídio de Danilo Souza de Araújo, morto no Setor Barra da Tijuca, no dia 17 de dezembro do ano passado. A investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH) apurou que um dos presos...