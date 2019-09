Cidades Dupla morre durante ação policial em Aparecida de Goiânia Os suspeitos estavam em um carro roubado quando foram abordados pela Polícia Militar

Dois homens morreram durante uma ação da Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira (6), no Bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. O primeiro foi identificado como Max Antônio Lima, de 20 anos, e o outro Rafael Rodrigues Lopes, de 33. De acordo com informações do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), os suspeitos estavam em um carro roubado quando f...