Dupla morre após ação policial em São Miguel do Araguaia Homens entraram em confronto com policiais militares e civis, segundo as autoridades, depois de tentar roubar uma agência bancária

Dois homens morreram em uma troca de tiros com policiais militares e civis, segundo as autoridades, depois de tentar roubar uma agência bancária, na noite dessa sexta-feira (27), em São Miguel do Araguaia, no Norte do Estado. A dupla foi descoberta após uma apuração do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Houve ...