Cidades Dupla invade e assalta barbearia do setor Bueno, em Goiânia; dono estima prejuízo de R$ 6 mil Bandidos levaram computadores, celulares, equipamentos, dinheiro, uma televisão e ainda saquearam o freezer de bebidas do estabelecimento

Uma barbearia do setor Bueno, em Goiânia, foi assaltada por dois homens na madrugada deste sábado (18). Câmeras de segurança do estabelecimento registram a ação dos criminosos, que entram no local após arrombar a fechadura da porta. Para não levantar suspeitas, a dupla quebrou o sistema de alarme. Os dois conseguiram fugir, levando dinheiro, dois computadores, uma te...