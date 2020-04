Cidades Dupla é presa suspeita de furtar objetos de hospital de Goiânia Um dos investigados seria um técnico em enfermagem do Hospital Araújo Jorge. Os itens estavam sendo comercializados pela internet

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (28), suspeitos de furtarem e comercializarem pela internet aparelhos e equipamentos hospitalares, do Hospital Araújo Jorge, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Um dos detidos seria um técnico em enfermagem da unidade de saúde e teria pegado indevidamente os objetos. O funcionário do hospital contou com a ...