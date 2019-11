Cidades Dupla é presa suspeita de espancar mulher até a morte em Goiás Corpo da vítima foi jogado debaixo de um caminhão e só foi encontrado horas depois pela mulher do dono do veículo

Dois homens foram presos, na manhã deste domingo (17), em Anápolis, na região central de Goiás suspeitos de espancar Sara Moreira da Silva até a morte. O crime aconteceu no bairro de Lourdes, durante a madrugada. O corpo da vítima foi jogado debaixo de um caminhão e só foi encontrado horas depois pela mulher do dono do veículo. Os detidos, identificados como Rodrig...