Vida Urbana Dupla é presa suspeita de agredir mulher durante assalto em Goiânia Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada pelos suspeitos e reagiu ao roubo

Uma mulher foi agredida por dois homens durante um assalto, na noite deste domingo (15), na Praça do Palmito, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada pela dupla e reagiu ao roubo. A vítima levou um soco no rosto e foi ameaçada com uma tesoura. Um dos suspeitos torceu o braço dela e conseguiu pegar a bolsa, onde havia ...