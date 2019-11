Cidades Dupla é presa por transportar animais silvestres mortos em Uruaçu O casal foi detido na BR-153 pelo carregamento de tatus, jacarés, veados e aves na madrugada desta sexta-feira (22)

Um casal foi preso com carnes bovinas e animais silvestres abatidos dentro do veículo, na madrugada desta sexta-feira (22), na BR-153, em Uruaçu, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a ação ocorreu a partir de uma abordagem de rotina, em conjunto com a Polícia Militar (PM) e o Comando de Operações de Divisas (COD). O homem de 57 ...