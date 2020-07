Cidades Dupla é presa em Uruaçu levando carro roubado para o Tocantins Dois homens, de 25 e 28 anos foram detidos pela PRF na BR-153

Dois homens de 25 e 28 anos foram presos na manhã deste domingo (19), na BR-153, em Uruaçu, no Norte de Goiás, com um carro que foi roubado em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal (DF). A dupla foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e na conversa, ambos entraram em contradição. Ao consultar o sistema, os policiais perceberam que o veículo havia sido r...