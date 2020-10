Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e estelionato, na quinta-feira (22), em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Civil, na quarta-feira (21), um golpista se passando por comprador de um celular avaliado em R$ 1.500 entrou em contato com a vítima afirmando ter interesse no aparelho anunciado em grupos do Facebook. Quando os dois se encontraram, o suspeito disse que fez o depósito na conta da vítima, mas depois de ir embora, a vítima percebeu que o comprovante era falso.

Então, a vítima foi até a delegacia e a polícia iniciou as diligências. A corporação chegou até a casa onde os suspeitos moravam e no local encontrou drogas (maconha e LCD), uma arma de fogo e munições.

Já na delegacia um dos suspeitos disse aos policiais que aprendeu o golpe em um presídio há alguns anos, quando foi preso pela primeira vez. Além desse golpe do falso depósito, ele contou que realizava os golpes das notas falsas, das CNHs falsas e cartões de crédito com limites.