Duas mulheres, de 19 e 24 anos, foram presas, na última terça-feira (20), em Goiânia, suspeitas de participar de uma tentativa de aplicar o golpe do novo número contra uma pessoa do Distrito Federal (DF). As investigadas se passaram pelo irmão da vítima, que é delegado de polícia em Goiás.

Segundo a polícia, as detidas, se passando pelo delegado, entraram em contato com a vítima, seu irmão, e pediram a transferência de aproximadamente R$ 3,9 mil. A princípio ele concordou com a transação, mas depois desconfiou e entrou em contato com o irmão, que afirmou não ter pedido valor algum.

O delegado então orientou o irmão a registrar uma ocorrência e informou o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC) para que identificassem e localizasse quem receberia o dinheiro.

As investigações apontaram que uma mulher de 19 anos era a titular da conta e mora na capital. Aos ser presa, de acordo com a polícia, ela confessou que emprestou as contas bancárias para a aplicação do golpe. No dia da prisão, a investigada havia recebido mais de R$ 30 mil resultante de golpe aplicado contra uma idosa de 63 anos, moradora de São Paulo.

Ainda de acordo com a polícia, durante as diligências uma segunda investigada, de 24 anos, foi presa. A investigação apontou que parte dos R$ 30 mil tinha sido transferido para as contas dela. A mulher também confessou que emprestou sua conta bancária para o recebimento dos valores.

A polícia informa ainda que as investigações continuam com o objetivo de identificar mais envolvidos e prender o chefe, que ao que tudo indica, integra um grupo especializado na prática deste golpe.