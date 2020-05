Cidades Dupla é presa em Goiás com mais de R$ 250 mil fruto de tráfico de drogas Dinheiro estava dividido em cédulas de real, dólar e euro

Duas pessoas foram presas na região Sul do Estado, na madrugada desta quarta-feira (6), com R$ 120 mil, 18 mil dólares e cinco mil euros, em espécie. O montante equivale a mais de R$ 250 mil. O dinheiro, segundo a Polícia Federal, seria fruto de tráfico de drogas. As prisões foram feitas em parceria com policiais do Comando de Operações de Divisas. Além do dinhei...