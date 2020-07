Cidades Dupla é presa em desmanche clandestino em Águas Lindas de Goiás Seis carros com registros de roubo e furto foram encontrados no local

Dois suspeitos foram presos na noite deste sábado (4) em um desmanche clandestino, às margens da BR-070, em Águas Lindas, no Leste de Goiás. Segundo o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar (PM), um terceiro envolvido conseguiu fugir. Seis carros com registros de roubo e furto foram encontrados no galpão. Os policiais também apreenderam peças e plac...