Cidades Dupla é presa em Aparecida com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai Uma denúncia anônima levou os policiais até os suspeitos

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (13) com uma carga de cigarros contrabandeados em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os policiais até os suspeitos. De acordo com a denúncia, os suspeitos pegavam os produtos no Paraguai para serem vendid...