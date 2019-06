Cidades Dupla é presa com quase 2 mil munições de fuzil em Novo Gama Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em um carro quando foi parada durante uma abordagem de rotina

Dois homens foram presos com 1800 munições de fuzil, na madrugada desta quarta-feira (19), em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla estava em um carro quando foi parada durante uma abordagem de rotina. Dentro do carro, os policiais encontraram algumas mochilas, que estavam recheadas de munições de fuzil. Os suspeitos disser...