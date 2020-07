Cidades Dupla é presa com estilingue e drogas do lado de fora do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia Segundo PM, porções seriam arremessadas para dentro de presídio

Dois homens foram presos na noite do último sábado (18) se preparando para lançar porções de maconha no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia utilizando um estilingue. Os dois foram abordados por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar durante um patrulhamento no Parque Montreal. Eles estavam em uma motocicleta e portavam 12 porções de maconha, dinheiro e...