Dupla é presa com 698 comprimidos de ecstasy em Goiânia A primeira detenção aconteceu na Vila Rosa

Dois homens foram presos com 698 comprimidos de ecstasy, na noite desta quinta-feira (10), em Goiânia. O primeiro suspeito foi abordado pela Polícia Militar (PM) na Avenida Rio Verde com a Avenida Ipanema, na Vila Rosa, enquanto fazia uma viagem como passageiro de um transporte por aplicativo. Com ele, foram encontrados 155 compridos de ecstasy. O suspeito contou...