Cidades Dupla é presa com 39 celulares roubados durante Caldas Country, em Caldas Novas 14ª edição do festival teve dois dias de shows na cidade. Mulheres presas já tinham passagens pelo mesmo crime

Duas mulheres foram presas no último sábado (16) com 39 celulares roubados durante o festival Caldas Country Show, em Caldas Novas, a 169 km de Goiânia. A polícia chegou até a dupla depois que um casal, que também tinha sido vítima de furto, procurou os agentes que estavam fazendo a segurança na saída do festival. Eles tinham conseguido rastrear o aparelho roubad...