Dupla é presa com 315 litros de etanol furtados em Goiânia Combustível em galões dentro de um carro

Dois homens foram presos com 315 litros de etanol furtados, na tarde deste domingo (21), na Rua Volta Redonda, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla estava em um carro quando apresentou bastante nervosismo quando uma viatura da PM se aproximou. Os suspeitos foram abordados e dentro do veículo havia 5 galões de 50 litros e 2 de...