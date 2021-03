Cidades Dupla é presa com 25 quilos de maconha em Goiânia Segundo a Polícia Militar, os suspeitos confessaram que trouxeram a droga do interior de Minas Gerais para comercializar na capital

Duas pessoas foram presas e 25 quilos de maconha apreendidos neste final de semana no Jardim Guanabara, em Goiânia. Equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) estava em patrulhamento quando a dupla foi abordada portando o entorpecente. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos confessaram que trouxeram a droga do interior de Minas Gerais para c...