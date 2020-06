Cidades Dupla é presa com 20 kg de maconha em Rio Verde Entorpecente estava dentro de uma mochila no banco traseiro de um carro

Dois homens, de 26 e 30 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (3), suspeitos de tráfico de drogas na BR-060, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. Os detidos foram abordados em uma fiscalização de rotina quando voltavam de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ao fiscalizar o veículo, os agentes encontraram uma mochila no banco traseiro do carro, carreg...