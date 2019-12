Cidades Dupla é presa após roubar quase R$ 90 mil de empresa de pneus, em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Militar, suspeitos chegaram em um caminhão e um dos envolvidos, armado, rendeu um funcionário na entrada do estabelecimento

Dois jovens suspeitos de roubar quase R$ 90 mil de uma empresa de pneus, no Centro de Aparecida de Goiânia, foram presos na noite desta quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a dupla chegou em um caminhão e um dos envolvidos desceu armado do veículo, rendendo um dos funcionários na entrada do estabelecimento. Segundo a corporação, os criminosos roubar...