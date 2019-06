Cidades Dupla é flagrada furtando fios da iluminação na BR-153, em Goiânia Testemunhas disseram que a dupla cavava um buraco no canteiro central da rodovia, informou a Polícia Rodoviária Federal

Dois homens de 37 e 47 anos foram presos, na tarde deste domingo (2), suspeitos de furtar 40 metros de fios de iluminação da BR-153, no km-495, no trecho entre o aeroporto de Goiânia e o Rio Meia Ponte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um usuário da via ligou na Central de Comunicação e informou que a dupla estava cavava um buraco no canteiro central da rodovia. Uma equipe...