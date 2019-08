Cidades Duas vítimas da queda do helicóptero devem ser sepultadas nesta segunda-feira (26) em Goiás O velório de Mickaelly Damasceno, de 24 anos, ocorre no Cemitério Parque, na capital. Já o Miriam Carolina Fontana, de 33, ocorre no Cemitério Municipal de Guapó

Duas vítimas da queda do helicóptero no Lago das Brisas, em Buriti Alegre (GO), devem ser sepultadas no início da tarde desta segunda-feira (26). Mickaelly Damasceno, de 24 anos, está sendo velada no Cemitério Parque, no setor Gentil Meireles, em Goiânia, onde será enterrada.Miriam Carolina Fontana, de 33, deve ser sepultada no Cemitério Municipal de Guapó, na Região M...