Cidades Duas testemunhas são ouvidas em audiência de João de Deus em Abadiânia Duas testemunhas, uma do Ministério Público do Estado de Goiás e outra da defesa, prestaram esclarecimentos

Terminou no início da tarde desta terça-feira (2) a primeira audiência de João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus. O médium foi ouvido pela juíza Rosângela Rodrigues Santos, da comarca de Abadiânia, em dois processos que correm em segredo de justiça, mas se referem à violência sexual mediante fraude. Duas testemunhas, uma do Ministério Público do Estado de G...