Cidades Duas semanas depois do Dia das Mães, média móvel de casos de Covid sobe 6% O aumento de casos 14 dias depois do Ano Novo de 2021 foi de 51%. No Carnaval, 21%, e na Páscoa, 2%

O aumento na média de casos de Covid-19 depois de datas comemorativas desacelerou em relação às celebrações do início do ano. A média móvel de 7 dias no Dia das Mães de 2021 era de 61.411 casos. No domingo (23), 14 dias depois da data, a média foi de 65.112. Houve alta de 6%. O aumento de casos 14 dias depois do Ano Novo de 2021 foi de 51%. N...