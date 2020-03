Cidades Duas rodovias danificadas por chuvas em Goiás ainda estão interditadas Pistas das GO's 060 e 070 apresentam problemas de trafegabilidade

A GO-070, em Goiânia, e a GO-060, entre Israelândia e Iporá, são as únicas que seguem interditadas. As duas foram as mais afetadas e estão sem previsão de serem entregues para a população. O problema só será resolvido depois da chuva. Na capital, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) explica que a cratera que tomou conta de uma das pistas começou ...