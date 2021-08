Cidades Duas regiões de Goiás só ficam no vermelho para Covid-19 Nas 25 edições do Mapa de Calor da epidemia em Goiás, divulgado pela SES-GO semanalmente, regionais do Oeste goiano nunca conseguiram deixar índice mais grave

Desde que o Mapa de Calor da Covid-19 em Goiás foi lançado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), no fim de fevereiro deste ano, duas regionais nunca conseguiram sair do índice mais grave, o vermelho. Juntas, elas somam 230,4 mil pessoas em 29 cidades, todas localizadas no Oeste goiano. Entre os motivos apontados, o número reduzido de leitos para internação...