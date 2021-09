Cidades Duas regiões de Goiás estão em situação crítica para a Covid-19 Lotação de leitos de UTI segue alta na região Rio Vermelho, enquanto na Entorno Sul a taxa de transmissão do coronavírus está acelerada e número de mortes subiu

Ao contrário do cenário da maior parte do território goiano, em duas regiões o risco de contágio pelo coronavírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, segue crítico: Rio Vermelho e Entorno Sul. Na primeira, por causa da alta taxa de ocupação de leitos de UTI; na segunda, a velocidade de transmissão do vírus está acelerada e o número de mortes aumentou nas últimas semanas...